Za najetí do lidí dostal viník v Olomouci přísnější trest

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek zpřísnil Romanu Šupovi trest za jeho riskantní jízdu a najíždění autem do lidí z 15 let na 16,5 roku. Podle soudu se dopustil několikanásobného pokusu o vraždu jak v podchodu pro pěší v Uherském Hradišti, tak i při najíždění do zasahujících policistů v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku.

Roman Šupa z krajského soud ve Zlíně | Foto: ČTK / ČTK

V prvním případě vážně zranil seniora, v druhém oba policisté stihli před autem uskočit. Případ vrchnímu soudu vrátil na základě dovolání žalobce Nejvyšší soud. "Rozhodli jsme v intencích zrušujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval, že vzhledem k charakteru útoku obžalovaného autem na zasahující policisty byl minimálně srozuměn s tím, že je může usmrtit, když nemohl předpokládat jejich rychlou reakci v podobě úskoku," řekl ve čtvrtek mluvčí soudu Stanislav Cik. Na základě tohoto rozhodnutí vyhověl odvolací soud odvolání státního zástupce a trest obžalovanému zpřísnil. Případ se stal předloni v červenci. Šupa v Uherském Hradišti pod vlivem drog ujížděl hlídce až stokilometrovou rychlostí. Při jízdě podchodem zachytil čtyřiaosmdesátiletého muže a při couvání ho dvakrát přejel. Senior utrpěl zlomeniny žeber a poranění hlavy, léčil se dva měsíce. Dvě ženy, z nichž jedna měla v náručí batole, z podchodu utekly. Brutální jízda "myší dírou": autem srážel lidi jako figurky, řidiče chytili Přečíst článek › Šupa poté podle obžaloby najížděl na policisty, kteří ho zaregistrovali později při jízdě mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou. Těm se podařilo uskočit. Vrchní soud o případu rozhodoval již v březnu. Zatímco část jízdy obžalovaného v úzkém podchodu pro pěší, v němž byli lidé, potvrdil soud jako pokus o vraždu spáchané na dvou a více osobách s rozmyslem, pozdější najíždění na policisty překvalifikoval z pokusu o vraždu na násilí proti úřední osobě spáchaného se zbraní. Právě kvůli druhé části případu a zmírnění kvalifikace podal dovolání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nejvyšší soud mu vyhověl. "Lze tedy uzavřít, že eventuální úmysl ve formě srozumění je nutné spatřovat zejména v tom, že se obviněný rozjel vysokou rychlostí proti němu běžícím zakročujícím policistům, kteří měli minimum prostoru pro úskok, když při přiblížení k policistům zvyšoval rychlost vozidla a bez včasného úskoku obou policistů mohli poškození utrpět vážná zranění, včetně usmrcení," stojí v usnesení Nejvyšší soudu ze srpna letošního roku. Vrchní soud dnes projednal případ ve veřejném jednání, ale kvůli koronavirovým opatřením nepustil do jednací síně veřejnost. Obžalovaného Šupu vyslechl prostřednictvím videokonference. Zdrogovanému řidiči z "myší díry" hrozí až doživotí Přečíst článek ›

Autor: ČTK