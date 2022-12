Obviněný zloděj se měl dopustit od srpna do poloviny prosince letošního roku celkem dvou desítek skutků.

"Svoji majetkovou trestnou činnost, kterou měl páchat zejména v Olomouci a v okolí Uničova, zaměřoval především na objekty restaurací, prodejen potravin, kanceláří firem a benzínových čerpacích stanic. Z objektů, které takto neoprávněně navštívil, měl mimo jiné odcizit finanční hotovost, cigaretové výrobky a elektrické pracovní nářadí," informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová s tím, že svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši přes 1,5 milionu korun.

Recidivista byl dopaden při činu. Důkladná operativně pátrací činnost přinesla kriminalistům úspěch ve čtvrtek 15. prosince.

"Muže zadrželi v brzkých ranních hodinách bezprostředně poté, co se vloupal do jedné z olomouckých prodejen, ze které měl odcizit ruční nářadí. Po zadržení jej převezli na služebnu za účelem provedení dalších procesních úkonů," doplnila mluvčí Vaňharová a pokračovala: "Obviněný se ke všemu, co mu kriminalisté kladli za vinu, v plném rozsahu doznal. V minulosti byl za majetkovou trestnou činnost již několikrát soudně trestán."

Aktuálně vedené trestní stíhání probíhá na svobodě. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

K alkoholu si vzal na chuť i nanuky. Při jednom z mnoha vloupání se stala jeho cílem i olomoucká restaurace. Vnikl do ní násilně v pondělí 5. září. Na místě navštívil lednici, ze které odcizil přesně

nezjištěné množství lahví alkoholu a neopomněl zkontrolovat ani mrazničku, ze které ukradl několik nanuků.

"Dále si s sebou odnesl vrtačku a finanční hotovost. Během svého počínání poškodil nejen vstupní dveře do restaurace a dveře do kuchyně, ale také automat na cigarety. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na zhruba 30 tisíc korun," popsala tehdy čin Petra Vaňharová.

Pro benzín nepřišel, cílem byly peníze a cigarety. Další vloupání provedl recidivista někdy ze čtvrtka na pátek 25. listopadu, kdy se vloupal do benzínové čerpací stanice na Uničovsku.

"Odcizil okolo sto kusů krabiček cigaret, poškodil stojan na cigarety a vypáčil uzamčenou pokladnu, která však zela prázdnotou. Svým jednáním tak způsobil celkovou škodu v předběžné výši téměř 30 tisíc korun," uzavírá policejní mluvčí.