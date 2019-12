Ze svých bytů byli evakuováni obyvatelé panelového domu v ulici Na Odpoledni 10 a přilehlého vchodu. Mnozí z nich využili možnosti přečkat dobu, než se situace vyřeší a budou moci se vrátit do svých domovů, v evakuačním autobusu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Mezi nimi i Hedvika Olšaníková .

„Jsem už v důchodě a doma mám jen pejska. Mám nachystané na svátky, takže je to nepříjemné. Musím ale počkat, až pro mě přijede syn z Předmostí. Jestli byl ten pán tak špatný, jak byl, tak hlavně, ať se to vyřeší. Je to podivín, a pokud vím, léčí se,“ vylíčila.

Podobné zkušenosti mají i ostatní obyvatelé domu.

„Není s ním řeč. Sem tam je v nemocnici, sem tam doma. Stojí ve dveřích a zírá,“ dodal jiný muž.

Svůj byt musela kvůli evakuaci opustit i Lidmila Lukášová.

„Šli jsme rychle ven, kdyby se něco stalo. Příjemné to není, ale co můžeme dělat,“ poznamenala.





Podezřelý z nedovoleného ozbrojování

Podle policistů je nájemníkem bytu muž, který v minulosti opakovaně vyhrožoval ublížením na zdraví zdravotníkům, úředníků a dalším lidem v Přerově.

„Byl zadržen a je podezřelý z nedovoleného ozbrojování. Se souhlasem státního zástupce byl předán do rukou policistů, kteří s ním provádějí nezbytné procesní úkony,“ konstatovala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo zásahu dorazili kriminalisté i s pyrotechniky.

„Situaci nepodceňujeme a provádíme další šetření,“ doplnila.

Hasiči dopravili na místo evakuační autobus, ve kterém mohli lidé zůstat až do chvíle, než zásah skončí.

„Dopravili jsme také automobilovou plošinu a protipožární vozidlo,“ doplnil krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Policejní pyrotechnici ukončili svou práci kolem čtvrté hodiny odpoledne, a protože nenalezli žádný nebezpečný materiál, mohli se obyvatelé vrátit do svých domovů.