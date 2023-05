Olomoučtí policisté pátrají po totožnosti neznámé ženy v souvislosti s případem zneužité platební karty.

Policie pátrá po totožnosti neznámé ženy v souvislosti se zneužitím platební karty v Olomouci | Video: Policie ČR

Policisté vyšetřují zneužití platební karty z peněženky zapomenuté v olomouckém supermarketu.

Peneženku si měla přisvojit neznámá osoba v neděli 5. března kolem 19. hodiny. Kartu pak někdo použil k platbě s celkovou škodou přes 10 tisíc korun.

Policie v této souvislosti pátrá po ženě zachycené bezpečnostními kamerami.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce"Žádáme ženu zachycenou na videozáznamu, aby kontaktovala policisty. Svojí svědeckou výpovědí by mohla značnou měrou přispět k řádnému objasnění věci," vyzvala mluvčí olomoucké policie Petra Vaňharová.

"Pokud by někdo z občanů ženu poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění její totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 nebo kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158," uvedla.