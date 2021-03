„V současné době prověřujeme dva případy z března letošního roku. Za minulý rok neevidujeme v našich statistikách žádný takový případ,“ sdělila v pondělí Deníku policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Policisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu šíření nakažlivé lidské nemoci – Covid-19.

Stýkal se s lidmi, porušil izolaci

Prvním podezřelým je třiatřicetiletý muž, jenž dva týdny jezdil po okrese autem a setkával se s lidmi, ač měl být v izolaci.

„V období od 3. do 17. března se měl 33letý muž pohybovat vozidlem VW Transporter po okrese Olomouc a navazovat osobní kontakty, ačkoliv byl ve středu 3. března pozitivně testován na onemocnění Covid-19,“ popisovala mluvčí. „Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje muži nařídila izolaci, kterou nedodržel,“ upřesnila.

Měl covid, popíjel na veřejnosti

V druhém případu se jedná o dvaačtyřicetiletého muže, který měl potvrzený covid a přesto popíjel na veřejnosti.

„V sobotu 13. března večer jsme přijali oznámení o pohybu muže pozitivně testovaného na Covid-19 po obci na Olomoucku. Ten měl konzumovat alkohol na veřejnosti. Policisté zjistili, že se jedná o 42letého muže, který byl před pár dny pozitivně testován,“ uvedla mluvčí.

Oběma podezřelým hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. „K dnešnímu dni nebyla žádná z osob obviněna,“ sdělila Petra Vaňharová.

Vydržte, nešiřte nákazu!

Zdravotníci opakovaně apelují na pozitivně testované, aby striktně dodržovali nařízenou izolaci a nešířili nákazu dál mezi lidi.

„Nejenže jim hrozí trestní stíhání, ale maří naše úsilí a úsilí všech ostatních, kteří nařízení dodržují,“ reagovala Věra Katzerová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé na Olomoucku.

Lidé by podle ní neměli polevovat a neměli by se scházet v rodinách a s přáteli. Popisovala několik případů, kdy onemocněli lidé poté, co se během lockdownu setkávali s přáteli. Takto se nakazila infekcí i seniorka po prvním očkování proti koronaviru. Vídala se pravidelně s člověkem, který byl covid pozitivní.

„Před rokem na jaře měli všichni strach, vše se dodržovalo bez nějakých diskusí. Po roce už jsou lidé unavení, nevidí změnu k lepšímu, tak vzdorují, nenosí respirátory, scházejí se. Nedisciplinovanost však situaci jenom zhoršuje. Vir se tak stále nekontrolovaně šíří,“ apelovala lékařka.