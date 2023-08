Devětačtyřicetiletou ženu z Olomoucka se v úterý 8. srpna snažil podvést neznámý pachatel smyšleným příběhem o výhodném investování do akcií ČEZ. Přitom se na její jméno snažil vzít úvěr ve výši 650 tisíc korun.

Policie. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

Neznámý muž ženě zavolal a nabídl ji investování do akcií společnosti ČEZ. Žena souhlasila a podle pokynu volajícího si do notebooku nainstalovala aplikaci pro vzdálenou podporu AnyDesk.

„Poté se přihlásila do internetového bankovnictví, které následně podvodník ovládl. Ženě do něj zablokoval přístup a požádal o úvěr ve výši 650 tisíc korun. Oznamovatelka podání žádosti viděla a prosila muže do telefonu, aby žádný úvěr nebral. Muž se však začal ženě vysmívat a řekl jí, že teď bude bance platit řadu let tisíce korun měsíčně,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Náhodný kolemjdoucí zachránil ženě tři sta tisíc. Naletěla podvodníkům

Podvodník měl navíc ke své oběti nevkusné narážky a spustil jí na monitoru pornografické video. „Žena pochopila, že se stala obětí podvodu a začala panikařit. To uslyšel její syn, který přiběhl a notebook okamžitě vypnul. Žena potom událost ohlásila na policii,“ dodal mluvčí policie.

Vše dopadlo naštěstí dobře. Z banky se žena dozvěděla, že podaná žádost o úvěr byla zamítnuta a z jejího účtu neodešly žádné peníze. Pachateli hrozí za trestný čin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.