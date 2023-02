Ženu oslovil přes sociální síť, kde se vydával za amerického generála na vojenské misi v Sýrii. Psal ji, že je vdovec a má vážně zraněného syna v nemocnici v Dubaji a potřebuje peníze na jeho léčbu.

"Poté uváděl, že chce odejít z armády, ale musí se vyplatit a tak požádal ženu o další finanční prostředky. Žena mu chtěla pomoci a tak mu do letošního 21. února 2023 poslala téměř 600 tisíc korun," přiblížil mluvčí olomoucké policie Libor Hejtman.

K ženě měla navíc putovat cenná zásilka s finanční hotovostí ve výši 44 milionů korun. Balík měl cestovat přes několik států a žena měla v rámci jeho doručení zaplatit různé celní poplatky, pojištění apod.

"Protože žena už neměla finanční prostředky, požádala o pomoc svého syna. Ten matce vyhověl a poslal do zahraničí 230 tisíc korun," uvedl policejní mluvčí.

Zoufalá žena nakonec falešnému nápadníkovi napsala, že už nemá žádné peníze, a proto mu již nic nepošle.

Podvodník se však nemínil vzdát a vyhrožoval, pokud mu nepošle další peníze, mohl by zveřejnit její intimní fotografie.

"Ty mu žena poslala na jeho naléhání již dříve v rámci dopisování. Až nyní se rozhodla zklamaná žena přijít věc ohlásit policistům," sdělil mluvčí Hejtman.

- dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu



- dávejte si pozor na sliby týkajícího se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí



- protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky



- pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…



- bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu



- předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje



- své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců



- po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání…



DŮLEŽITÉ!



- neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky



- nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později použity k vydírání



Zdroj: Policie ČR