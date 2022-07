"Ještě tentýž den byly s odcizenými platebními kartami provedeny téměř dvě desítky plateb v místních prodejnách. Celkovou způsobenou škodu si okradený muž předběžně vyčíslil na bezmála 18 tisíc korun," přiblížila olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Oba muže zachytily kamery, policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc.

"Pokud by muže na videozáznamu někdo z občanů poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty Obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651, emailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158, vyzvala mluvčí policie.