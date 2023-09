S prosbou o pomoc při pátrání po totožnosti dvou žen se na veřejnost obrátili olomoučtí policisté.

Olomoucká policie pátrá po totožnosti dvou žen, zachycených kamerami | Video: Policie ČR

Ženy hledají v souvislosti s probíhajícím trestním řízením.

„Žádáme ženy zachycené na videozáznamu, aby kontaktovaly policisty. Svědeckou výpovědí by mohly značnou měrou přispět k řádnému objasnění věci,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Pokud by je někdo ženy poznal nebo měl informace, které by mohly pomoci zjistit jejich totožnost, měl by se obrátit na policisty z obvodního oddělení Olomouc na telefonním čísle 974 766 651 nebo zavolat na bezplatnou linku 158.

VIDEO: Policie hledá muže zachyceného kamerou v Bohuňovicích