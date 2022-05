Zhruba po týdnu od objednávky došlo v areálu skladu olomoucké společnosti k předání antigenních testů.

„Tomu měl být přítomen mladší z mužů, který na místě zaplatil zálohu čtvrt milionu korun. Objednávku pak přepravní společnost dodala na jiné místo v České republice. Zbylou fakturovanou částku však dodavatel, i přes značné urgence, nedostal. Odběratel s ním zcela přestal komunikovat,“ popsala případ policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Protože k podvodu došlo v době trvání nouzového stavu, hrozí obžalovaným mužům vyšší tresty, soud by je do vězení mohl poslat až na osm let. Zatím jsou stíháni na svobodě, do vazby je soud neposlal.

„Kriminalistům se podařilo v souvislosti s případem zajistit videozáznam, na kterém je zachycen neznámý muž. Ten by svojí svědeckou výpovědí mohl značnou měrou přispět k objasnění věci. Podle zjištěných informací by se mohl pohybovat po celé České republice. Pokud ho někdo z občanů pozná, ať prosím, kontaktuje bezplatnou telefonní linku 158,“ požádala veřejnost o pomoc policejní mluvčí.