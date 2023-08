Po totožnosti muže zachycené kamerou v podchodu v Brněnské ulici v Olomouci pátrá policie.

Policie pátrá po totožnosti muže zachyceného kamerou v Olomouci | Video: Policie ČR

Policisté zveřejnili záběry, na kterých je vidět muž v kšiltovce u vstupu do bytového domu a v podchodu pod tramvajovou zastávkou Pionýrská.

"Vyzýváme muže, zachyceného na videozáznamu, aby se policistům přihlásil na telefonní lince 158. Stejně tak žádáme i občany, kteří by jej poznali, nebo by disponovali informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať kontaktují policisty Obvodního oddělení Olomouc 2 na telefonním čísle 974 767 651 či prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158," vyzvala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Policisté k případu nyní nechtěli vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení sdělit bližší informace.