Olomoucká policie od ledna pátrá po totožnosti muže, který cestoval autobusem MHD mezi hlavním nádražím a aquaparkem.

Olomoucká policie pátrá po muži zachyceném na videu | Video: Policie ČR

Neznámý nastoupil v pátek 20. ledna kolem půl osmé ráno do autobusové linky č. 15, která od této zastávky pokračovala jako okružní linka č. 21 s konečnou zastávkou Aquapark. Muž se měl v autobuse zdržet minimálně další čtyři zastávky.

"S jistotou se uvnitř nacházel ještě ve stanici Jablonského, zdali zde jízdu ukončil či v ní pokračoval dál, není prozatím známo. Cestovat měl ve střední vozové části, v prostoru pro kočárky, v blízkosti mladé ženy," informovala mluvčí policie Petra Vaňharová.

Po muži policisté pátrají v souvislosti s právě probíhajícícm trestním řízením. Čeho se týká, nesdělili.

"Dotyčný by měl být vysoký zhruba 170 cm, silnější postavy, světlé pleti, výrazně světlých očí. Měl krátké šedé vlasy a šedé strniště. Na sobě měl tmavou bundu, tmavé kalhoty a kotníkové boty. Působil upraveným dojmem," uvedla mluvčí Vaňharová.

S výzvou po zjištění totožnosti muže se policie na veřejnost obrátila už v lednu, nyní zveřejnila kamerový záznam, na kterém je neznámý zachycen.

"Vyzýváme muže, zachyceného na videozáznamu, aby se přihlásil na kteroukoliv policejní služebnu nebo kontaktoval bezplatnou telefonní linku 158. Svojí výpovědí by mohl značnou měrou přispět k objasnění věci. Pokud by někdo z občanů muže poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať neprodleně kontaktuje policisty prostřednictvím kterékoliv policejní služebny, případně kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158," vyzvala mluvčí olomoucké policie.

Kvůli právě probíhajícímu trestnímu řízení neuvedla k případu bližší informace.

