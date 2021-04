Krádež se odehrála před polednem v pátek 26. března.

77letá žena si nejdříve vybrala hotovost z bankomatu, v peněžence ji pak uložila do tašky, kterou si dala na košík kola.

Než na něj stačila nasednout, přijel k ní zloděj na kole a tašku ji z vozíku sebral.

"Žena tak přišla o osobní doklady, finanční hotovost, kreditní kartu a mobilní telefon. Způsobenou škodu okradená vyčíslila na téměř 12 tisíc korun," popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Na záznamu kamerového systému je vidět dvojice mužů, jak monitorují protor před bankomatem. Jeden z nich pak nasedá na kolo, ženě před sebou sebere tašku z vozíku a ujíždí.

VIDEO: Okradení ženy v Uničově, 26.3.2021. Zdroj: Policie ČR

Zdroj: Youtube

Policisté zveřejnili i fotografie obou mužů.

První je vysoký zhruba 180 cm, má černé kratší vlasy. Na sobě měl tmavě modré džíny, bílou mikinu s kapucí a s černomodrým velkým logem na hrudníku, hnědé "pracovní" boty.

Druhý měl na sobě hnědé kalhoty s dvěma tmavšími pruhy na boku, černou bundu na zip, přes obličej tmavě hnědý šátek a na nohou světle modré tenisky. Výrazným znakem jsou kratší vlasy s ofinou do tvaru V.

"Pokud by někdo z občanů muže poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty kteréhokoliv obvodního oddělení, případně bezplatnou telefonní linku 158," vyzvala mluvčí policie.