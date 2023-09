Po totožnosti muže zachyceného kamerou na ulici v Bohuňovicích pátrají policisté.

Policie pátrá po totožnosti muže zachyceného na kameře 4. srpna 2023 v Bohuňovicích | Video: Policie ČR

Neznámého hledají v souvislosti s prověřováním porušování domovní svobody. K tomu mělo dojít v pátek 4. srpna, kdy krátce po 13. hodině vnikl cizí muž po otevření branky na dvůr rodinného domu v Bohuňovicích a následně se dostal nezamčeným vstupem i do samotného domu.

"Uvnitř se však střetl s majitelem, načež objekt opustil a odešel neznámo kam," popsala mluvčí policie Petra Vaňharová.

Šternberští policisté nyní zveřejnili záznam z kamery a obracejí se na veřejnost.

"Žádáme muže zachyceného na videozáznamu, aby kontaktoval policisty. Svojí svědeckou výpovědí by mohl značnou měrou přispět k řádnému objasnění věci. Pokud by někdo z občanů muže poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Šternberk nebo kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158," vyzvala policejní mluvčí.

Namol opilý šofér ve Šternberku nabral historický sporťák, škoda přes 300 tisíc