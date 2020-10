Na padělané zboží se v polovině září zaměřili celníci v jednom z kamenných obchodů v Olomouci. Celkem zabavili 331 kusů luxusních náramkových hodinek značek Diesel, Burberry, Michael Kors, Emporio Armani a Daniel Wellington.

Padělané hodinky v olomouckém obchodě | Foto: Celní úřad pro Olomoucký kraj

„Celníci zboží zadrželi a následně přemístili do skladů celní správy. Uvedené zjištění poté oznámili právním zástupcům majitelů ochranných známek,“ uvedla mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová. Pokud by se všechny hodinky prodaly, uvedeným firmám by vznikla škoda 1,2 milionu korun.