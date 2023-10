/FOTOGALERIE/ Dvě skupiny drogových dealerů, kteří působili nejen v celém Olomouckém kraji, ale i na severní a jižní Moravě, zadrželi v minulých dnech kriminalisté. Sedmi obviněným osobám hrozí až osmnáctileté tresty.

Krajští kriminalisté dvě akce nazvané Andre a Caput, spustili v závěru minulého týdne.

„V rámci akce Caput kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 44, 50 a 51 let. Všichni byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muži se měli podle police nejméně od počátku letošního roku do 6. října jako členové organizované skupiny podílet na organizaci a samotné realizaci obchodu s metamfetaminem, neboli pervitinem.

„Od obstarání chemických látek a léčiv potřebných k výrobě drogy přes samotnou výrobu metamfetaminu až po jeho prodej. Působili v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, zejména v olomouckém a šumperském okrese a na Ostravsku,“ dodal policejní mluvčí.

Policisté v rámci tohoto zátahu provedli čtyři domovní prohlídky. Při nich zajistili 1100 gramů pervitinu, 1200 gramů červeného fosforu, dvě varny pervitinu s chemikáliemi a nástroji nezbytnými k výrobě metamfetaminu a finanční hotovost ve výši osmi set tisíc korun.

Padesátiletý, už několikrát trestaný a nyní znovu obviněný muž z Olomoucka navíc působil jako člen i v druhé organizované skupině. I tato skupina skončila v rukou kriminalistů, a to v rámci akce Andre, při níž kriminalisté stíhají čtyři osoby. Všichni jsou stíháni za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

„Tři muži ve věku 29, 30 a 36 let a pětadvacetiletá žena se měli protiprávního jednání dopustit tím, že nejméně od počátku letošního roku do 6. října 2023 se jako členové organizované skupiny vědomě podíleli na organizaci obchodu s chemikáliemi potřebnými k nelegální výrobě metamfetaminu. A to od nákupu chemických látek, léčiv a dalších komponent potřebných k výrobě drog, přes samotnou výrobu pervitinu, až po jeho následnou distribuci,“ informoval mluvčí Libor Hejtman.

Skupina podle něj působila nejen na území České republiky, zejména v Olomouckém a Jihomoravském kraji, ale také v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Jejich cílem byl maximální finanční zisk z prodeje metamfetaminu a marihuany.

Při pěti domovních prohlídkách v rámci této akce policisté zajistili půl kila pervitinu, stejné množství červeného fosforu, dvě varny pervitinu s chemikáliemi a nástroji k jeho výrobě, finanční hotovost sedm set tisíc korun a tři auta.

„Mimo olomouckých krajských kriminalistů se na realizaci podíleli kolegové z toxi týmů územních odborů Olomouc, Šumperk a Prostějov, dále policisté ze zákrokového a asistenčního družstva ZONA pohotovostního a eskortního oddělení krajského ředitelství, a také policisté ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a příslušníci Celní správy ČR ze Skupiny operativního nasazení,“ uzavřel policejní mluvčí.

Všichni obvinění skončili ve vazbě a hrozí jim tresty odnětí svobody na deset až osmnáct let.