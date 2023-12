"Policisté se obracejí na veřejnost v souvislosti s případem, který prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Žádáme muže zachyceného na kamerovém záznamu, aby kontaktoval policisty. Svojí svědeckou výpovědí by mohl značnou měrou přispět k řádnému objasnění věci," informuje krajská policejní mluvčí Petra Vaňharová.

ŽÁDOST POLICIE ČR

Pokud by někdo z občanů muže zachyceného na videozáznamu poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 na telefonním čísle 974 766 651 či telefonní linku 158.