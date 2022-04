„Kriminalisté zajistili několik desítek stop, které úzce souvisejí s distribucí pervitinu. Zajištěné věci putovaly k odbornému znaleckému zkoumání. Muž měl nejméně od října loňského roku obstarávat pervitin a užívat jej nejen pro svou potřebu, ale především jej distribuovat dalším uživatelům na různých místech Olomoucka,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Za obdobnou trestnou činnost už byl Olomoučan v roce 2019 odsouzen k trestu propadnutí věci a k podmíněnému trestu dvou let vězení s tříletou zkušební dobou, která vyprší v září letošního roku. „Kriminalisté dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, soud návrh akceptoval. Muži hrozí až deset let za mřížemi,“ upřesnila policejní mluvčí.

Ve středu ráno byla v Olomouci zadržena také jeho jednatřicetiletá družka, při osobní prohlídce u ní policisté zajistili mobilní telefon a několik sáčků znečištěných bílou látkou neznámého původu. Podle kriminalistů si mladá žena nejméně od září 2020 obstarávala pervitin, částečně jej měla využívat pro svoji potřebu a také jej měla distribuovat dalším zájemcům.

„Ve čtvrtek si vyslechla obvinění ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V případě prokázání viny a odsouzení jí hrozí až pět let vězení nebo peněžitý trest. Je stíhána na svobodě,“ dodala Petra Vaňharová.