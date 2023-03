Obyvatelé olomouckého okresu se v minulém týdnu stali oběťmi téměř patnácti internetových podvodů. Jsou mezi nimi také dvě ženy. Jednu okradli o 600 tisíc a druhou o půl milionu.

Internetový podvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Podvodníci inscenovali investice do kryptoměn, obelhávali prodejce různého zboží, vydávali se za bankéře nebo bezpečnostní techniky bank.

Pětapadesátiletou ženu oklamali tak, že ji údajný pracovník banky upozornil na krádež bankovní identity. Důvěřivá klientka pak postupovala podle pokynů falešného bezpečnostního technika, údajně z České národní banky.

Ihned si objednala taxi, vyrazila do banky a vyřídila si tam úvěr ve výši asi 600 tisíc korun. „Celou částku vybrala, zamířila k bitcoinmatu a pod QR kódy od bezpečnostního technika tam peníze vložila,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Olomoučanka připravila kamarádku o 3 miliony. Plnila pokyny sehraných podvodníků

O moc lépe neskončilo ani počínání o dva roky mladší Olomoučanky. "Ta přišla v ten samý den kriminalistům oznámit, že se stala obětí internetového podvodu při investování do kryptoměny,“ uvedla Petra Vaňharová.

Třiapadesátiletá žena zareagovala na nabídku na sociálních sítích, která slibovala zhodnocení peněz. Uvěřila údajnému finančnímu makléři, který se nabídl, že ji světem investic provede.

Poté, co si do počítače nainstalovala software pro vzdálenou správu, ovládl její internetové bankovnictví a připravil ji o půl milionu korun.

Tři rady, jak nenaletět podvodníkům:



Pokud přemýšlíte, jak zhodnotit své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně snadné. Vše většinou začíná výhodnou nabídkou v podobě internetové reklamy. Podvodníci ochotně nabízejí pomoc s investicemi do kryptoměn, často s příslibem velkého výnosu.



Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy a e-maily, ve kterých se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku, a pokud vás popsaným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se obrátit na tísňovou linku Policie České republiky.



Při prodeji zboží na inzertních portálech zpozorněte vždy, když kupující pošle odkaz na přepravní společnost, která by měla kromě platby zajistit i přepravu zboží. Jedná se o podvržené odkazy, a proto do nich nezadávejte údaje ke své platební kartě či internetovému bankovnictví.



Zdroj: Policie ČR