Nehoda se stala loni 7. srpna ráno na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem.

Olomoucký zastupitel za ANO, sedmašedesátiletý bývalý voják Jaroslav Kuchař, tehdy riskatně předjížděl kamion při cestě do Olomouce.

Řidič protijedoucího vozu, třiadvacetiletý Marek Mikš, chtěl zabránit čelní srážce a na poslední chvíli strhnul volant a sjel ze silnice. Jeho fabie narazila do betonového propustku. Pět cestujících ve škodovce utrpělo velmi vážná zranění, s jejich následky se potýkají dodnes.

Olomoucký politik ale po havárii fabie nezastavil. Pokračoval dál a vrátil se až po delší době. Za to mu před soudem hrozilo až pět let vězení.

Policisté seniora po nehodě podezřívali ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.

Pět zraněných při nehodě u Šternberka, viník jel dál

Kuchař se podle serveru Seznam Zprávy před soudem hájil tím, že trpí vlastními zdravotními problémy, kvůli kterým se musel po nehodě nejdříve uklidnit.

Okresní soud v Olomouci trestní stíhání letos v únoru podmínečně zastavil. Politikovi pouze na jeden rok zakázal řídit. Podle zjištění redakce Seznam Zprávy se státní zástupce jako žalobce proti rozhodnutí ve stanovené lhůtě neodvolal, případ je tak uzavřený.

"Vjel tam jako hov*do"

Jak uvedl server, olomoucký zastupitel ANO před soudem přiznal, že nehodu zavinil. Rodině zaplatil 130 tisíc korun odškodného nad rámec toho, co pokryla jeho pojistka. Odmítá ale, že by od nehody ujel.

„Já jsem neodjel, já jsem jel na benzinovou pumpu, protože za mnou jel kamion a já jsem nemohl zastavit. Protože mám problémy se srážlivostí krve a občas mívám částečnou ztrátu vědomí, když se rozruším, tak jsem tam musel několik minut počkat, než mě to přejde,“ řekl redakci Seznam Zprávy bývalý velitel olomoucké posádky.

Řidič protijedoucího vozu vnímal rozhodnutí soudu jako příliš mírné.

"Vjel tam s prominutím jako hov*do, nerozhlédnul se, mohlo to dopadnout daleko hůř. Jediný důvod, proč to nedopadlo hůř, byla moje reakce, protože on nevypadal, že by někam uhýbal. Přijde mi to usnesení hodně měkké,“ citoval server Seznam Zprávy Marka Mikše.