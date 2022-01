Za volant automobilu Volkswagen Bora usedl navzdory zákazu řízení, který mu až do února 2023 uložil soud. Osmatřicetiletý řidič se podrobil dechové zkoušce a orientačnímu vyšetření na drogy, v obou případech byl výsledek pozitivní.

„Nadýchal přes jednu a půl promile. Test na drogy vyšel pozitivní na metamfetamin. Na muže navíc vydal koncem roku 2020 Okresní soud v Olomouci příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Za mřížemi si měl odpykat dvanáctiměsíční trest odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost, avšak do vězení ve stanovený termín nenastoupil. Po provedených úkonech ho policisté eskortovali do olomoucké vazební věznice,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Muž je nyní podezřelý z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.