„Strážníci na místě zjistili ženu, která v tramvaji otevřela okénko. Jedné z cestujících však byla zima a tak okénko zavřela. To však první ženu rozčílilo a dotyčnou napadla. Kousla ji do prstu a vytrhla jí chomáč vlasů. Napadená byla po útoku převezena strážníky do fakultní nemocnice k ošetření,“ sdělil mluvčí městské policie Petr Čunderle.

Agresivní žena se podle něj bude ze svého jednání zpovídat před přestupkovou komisí, které byla celá záležitost oznámena kvůli podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.

Byty v Olomouci dál zdražují, nejrychleji v ČR. Výhled?