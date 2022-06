Čtyřiačtyřicetiletý muž se odmítl podrobit testu na návykové látky i lékařskému vyšetření.Hlídka také zjistila, že až do října 2024 má muž Okresním soudem v Olomouci uložený zákaz řízení všech motorových vozidel.

„Policisté u něj našli i krátkou střelnou zbraň s náboji ráže devět milimetrů včetně průkazu zbraně, ale na jméno jiné osoby. Muž není vlastníkem zbrojního průkazu. Měl u sebe také dva igelitové sáčky a skleněnou ampuli s bílou krystalickou látkou, kterou test identifikoval jako metamfetamin. Motorkář skončil v policejní cele,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Soudce pak dal příkaz k domovní prohlídce. Policisté u muže doma nalezli věci související s nelegální výrobou a distribucí drog a zajistili několik desítek gramů sušené marihuany.

„Také tři zbraně s náboji, několik osobních dokladů a kreditních karet na různá jména. V pátek kriminalisté dotyčného obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Dále z nedovoleného ozbrojování a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ vyjmenoval policejní mluvčí.

Muži hrozí trest od dvou do deseti let vězení, kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí muže do vazby.