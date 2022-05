Karta měla být použita dosud neznámým mužem k několika platbám, převážně za nápoje a cigarety.

V kraji jsou případy tuberkulózy. Jak se lze nakazit?

„Policistům se podařilo zajistit fotky muže, který měl odcizenou platební kartu využít k neoprávněnému placení,“ uvedla mluvčí.

Policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti muže. Případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Pokud by někdo muže na fotografiích poznal, nebo měl informace, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, měl by kontaktovat linku 158.