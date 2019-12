Cílem byla vozidla zaparkovaná v okolí Dlouhé ulice v Olomouci. Vandalové v noci z 29. na 30. 10. poškodili celkem devět aut ve třech ulicích: Dlouhá, Kubíčkova a Klicperova.

Některým vozům ulámali obě zpětná zrcátka, někde jen jedno. Majitelé škodu vyčíslili na celkem 35 tisíc korun.

Policisté nyní zveřejnili záběry z kamer, na kterých je zachycena dvojice, která se kolem poškozených aut pohybovala.

"Pokud by někdo z občanů tyto muže poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policii," vyzvala policejní mluvčí Irena Urbánková.

S případnými poznatky se můžete obrátit na obvodního oddělení Olomouc 1 buď osobně, nebo telefonicky na adrese Sokolská 52, 771 36 Olomouc, na tel. č: 974 766 651, email: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.