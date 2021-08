Olomoučtí policisté prověřují konkrétně tři krádeže, které má zřejmě na svědomí stejný pachatel.

"K první krádeži došlo okolo půl šesté večer v pátek 21. května před obchodním centrem ve Velkém Týnci. V pondělí 14. června po patnácté hodině ve Šmeralově ulici v Olomouci proběhla další krádež jízdního kola a poslední evidovaný počin se odehrál před dvaadvacátou hodinou večerní v pátek 17. června na ulici tř. 17. listopadu v Olomouci. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na téměř čtyřicet tisíc korun," informuje policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Policistům se podařilo zajistit kamerové záznamy, na nichž je podezřelý zachycen.

"Pokud by někdo muže z přiloženého videa poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať neprodleně kontaktuje policisty na kterékoliv policejní služebně, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158. Děkujeme za spolupráci," uzavírá mluvčí Vaňharová.