Krádež se odehrála 17. června mezi 15.29 a 15.56. Zloděj ukradl devět tisíc korun.

Peníze zmizely z volně odloženého a neuzamčeného příručního trezoru v recepci jedné z olomouckých společností.

Policii se podařilo zajistit kamerové záznamy, na nichž je možný pachatel zachycen. O pomoc nyní prosí veřejnost.

„Pokud by někdo z občanů muže z přiložených fotografií poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 buď osobně na adrese Sokolská 52, telefonicky na čísle 974 766 651 nebo e-mailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz,“ vyzvala mluvčí policie Irena Urbánková. Informace lze sdělovat i prostřednictvím linky 158.

Za krádež hrozí pachateli až dva roky vězení.