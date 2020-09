Pro lup se v jeden den vydal několikrát, podle záznamu si zboží z regálu "ládoval" rovnou do kapes bundy, kterou měl v ruce.

Krádež se odehrála 3. září, policisté nyní zveřejnili její záznam a žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po totožnosti muže na videu a fotografiích.

"Neznámý měl v celkem třech případech odcizit z prodejny drogerie různé drogistické zboží – oční séra, krémy a několik kusů toaletních vod. Vše za celkem téměř 15 000 korun," informovala mluvčí olomoucké policie Irena Urbánková.

"Pokud by někdo muže z videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 a to buď osobně, nebo telefonicky na adrese Sokolská 52, 771 36 Olomouc, na tel. č: 974 766 651, email: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158," vyzvala mluvčí.