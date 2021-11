První obviněnou je osmatřicetiletá žena, která na zahradě rodinného domu v malé obci na Přerovsku pěstovala deset let rostliny konopí setého. Sušením získala marihuanu a část využila i na výrobu mastí.

„Rostliny konopí pěstovala na zahradě minimálně od roku 2011 až do letošního října. Zalévala je a růst podporovala i hnojením, aby z vypěstovaných rostlin získala sušením marihuanu. Něco spotřebovala sama a část konopí použila na výrobu mastí, a to minimálně v deseti případech,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jen od května do října letošního roku zasadila a vypěstovala nejméně sedm kusů rostlin, které vyrostly do výšky 120 až 210 centimetrů.

„Policistům je dobrovolně vydala a spolu s nimi i deset kusů částečně usušených větví konopí setého, které byly určeny ke spotřebě,“ doplnila mluvčí. Kriminalisté na místě zabavili také plechový hrnec s mastí z konopného výtažku.

Marihuana i pervitin

V poutech skončil minulý týden také třicetiletý muž, kterého policisté zadrželi v Kokorách a obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

„Podezřelý mezi uživatele přibližně rok a půl distribuoval pervitin a marihuanu. Odběratelé si za ním jezdili pro návykové látky do obce, ale drogy prodával i na jiných místech přerovského okresu,“ popsala.

Minimálně sedmi uživatelům pervitin v různém množství, a to od 0,5 do 1 gramu, poskytl zdarma, ale i výměnou za finanční obnos, oblečení nebo dětské hračky.

„Dvěma lidem marihuanu daroval bez nároku na zaplacení. Policistům dobrovolně vydal přes 5 gramů pervitinu a přibližně 5 kilogramů větví rostlin konopí setého ve fázi sušení, které přechovával v místě bydliště,“ uvedla Miluše Zajícová.

Poslední obviněnou je osmatřicetiletá žena z Přerovska.

„Žena, která dosud za obdobný delikt nebyla stíhána, předávala od poloviny roku 2019 až do doby svého zadržení v místě bydliště zdarma nebo za úplatu pervitin a marihuanu, a to v různém množství a za různé finanční částky. Policisté u ní při domovní prohlídce zajistili i varnu,“ upřesnila. Všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.