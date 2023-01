"Krajští kriminalisté ve spolupráci s kolegy z Pardubického a Olomouckého kraje v těchto dnech obvinili organizovanou čtveřici mužů (věk 35, 38, 40 a 43 let) z trestných činů krádež a poškození cizí věci. Kladou jim za vinu, že od konce listopadu 2022 do poloviny letošního ledna se vloupali v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji do 38 objektů, odkud brali hlavně peníze, občas potraviny, alkohol či cigarety. Zaměřovali se převážně na prodejny potravin, ale 'navštívili' i pohostinství, úřady, výrobny a podobně," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Modus operandi vloupaček:



Před vloupáním nejdříve vypnuli hlavní elektrický jistič objektu, aby si usnadnili spáchání činu případným vyřazením zabezpečovacích a kamerových systémů objektu. Do vnitřních prostor vnikali po vypáčení či rozbití skleněné výplně vchodových dveří nebo oken.

Na odcizených věcech způsobili škodu za více než 300 tisíc korun, ale poškozením věcí způsobili podle policie škodu téměř trojnásobnou (870 tisíc korun). "V 18 případech se jim nepodařilo nic nalézt k odcizení, nebo byli někým vyrušeni a nestihli nic odcizit a jen ve dvou případech nestihli ani nic poničit," dodala.

Jako prvního dopadli policisté nejmladšího z mužů přímo při činu 16. ledna na Orlickoústecku po vloupání do prodejny potravin.

"Aby nemohl kontaktovat a ovlivnit spolupachatele a aby nemohl pokračovat v trestné činnosti, byla na něho uvalena vazba. Zbylou trojici policisté dopadli toto pondělí po vydání předběžného souhlasu státního zástupce v jejich bydlišti - dva na Rychnovsku a jednoho na Šumpersku. Osmatřicetiletý muž, který přesně před dvěma lety naposledy opustil brány vězení, kde si odpykal 14 měsíční trest za krádeže, putoval přímo do výkonu trestu, protože byl na začátku listopadu loňského roku odsouzen opětně za krádeže k ročnímu nepodmíněnému trestu odnětí svobody," podotkla mluvčí.

Z rejstříku trestů policisté zjistili, že nejmladší z mužů v únoru loňského roku byl odsouzen za krádeže k 14 měsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody a dva nejstarší muži (bratři) mají také pár záznamů z minulých let. Celé čtveřici mužů nyní hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.