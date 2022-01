„Ten umožnil falešnému ´rádci´ ovládat jeho počítač i přístup do internetového bankovnictví. Podvodník pak z jeho účtu odčerpal přes 300 tisíc korun a přestal komunikovat. Uběhlo devět měsíců a podvedený muž na počátku ledna letošního roku opět na sociální síti narazil na nabídku jiné společnosti. I v tomto případě postupoval jako posledně,“ řekl k případu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž z Litovelska opět vyplnil registrační formulář, znovu si stáhl program pro vzdálený přístup a umožnil tak smyšlenému poradci přístup do svého počítače.

„Ten nelelkoval a ihned přes internetové bankovnictví provedl z účtu majitele několik plateb v souhrnu za 170 tisíc korun. Poté se investorovi už neozval. Až po tomto druhém nezdařeném pokusu o investování do kybernetické měny se oklamaný muž obrátil na policisty,“ konstatoval policejní mluvčí.

Policisté již zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání přečinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Pokud se jim podaří podvodníka vypátrat, může ho soud poslat do vězení na šest měsíců až čtyři roky.

Před rizikovými investicemi do kybernetické měny policisté občany varují. Pokud se lidé v této oblasti neorientují, mohou totiž velice snadno naletět podvodníkům.

„Pokud se přesto rozhodnou investovat finanční prostředky, měli by se obrátit na renomované a důvěryhodné finanční instituce. V žádném případě by si neměli do počítače instalovat programy z nedůvěryhodných zdrojů, posílat kopie osobních dokladů a platebních karet a povolit neznámým lidem přístup do počítače,“ upozornil Libor Hejtman.