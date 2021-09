K výbuchu v Sušilově ulici došlo v pondělí 30. srpna, krátce před tři čtvrtě na osm večer. Pachatel umístil nástražný výbušný systém na vůz Volkswagen Transporter, zaparkovaný před domem.

Silná detonace poničila čelní sklo na autě a část nástražného výbušného systému zasáhla také květináč na okně protější budovy Dětského domova. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Policie se k mechanismu, jakým byla nálož odpálena, nechce z taktických důvodů vyjadřovat.

Pachatel dopaden

„Pachatele jsme zadrželi v Přerově krátce po činu a při zákroku nedošlo ke zranění osob. Po ohledání místa a výslechu svědků, kteří se pohybovali v okolí, jsme zajistili spoustu stop, které byly postupně vyhodnocovány a vedly ke konkrétní podezřelé osobě. Tu jsme obvinili nejen z obecného ohrožení, ale i dalších trestných činů. Muži hrozí odnětí svobody od tří do osmi let,“ uvedl Radovan Vojta, náměstek krajského ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování.

Motiv jednání pachatele je předmětem vyšetřování.

„Nepředpokládáme ale, že by se mělo jednat například o mstu mezi podnikateli,“ podotkl.

Návrh na vzetí obviněného do vazby podali vyšetřovatelé hlavně proto, aby dál nepokračoval v páchání trestné činnosti. Kriminalisté navíc během vyšetřování zjistili, že má na svém kontě i další delikty.

„Jedná se o recidivistu a už v minulosti byl souzen kvůli majetkové a násilné trestné činnosti. V souvislosti s jednáním obviněného jsme také prováděli krátkodobou ochranu některých osob, abychom pachateli zabránili v pokračování trestné činnosti. Tato krátkodobá ochrana se ale netýkala samotného skutku, kdy došlo k poničení auta výbuchem,“ řekl Radovan Vojta.

Obvinění z pěti trestných činů

Muž byl obviněn z celkem pěti trestných činů - kromě obecného ohrožení také z porušování domovní svobody, ve dvou případech z přečinu poškození cizí věci a v jednom z neoprávněného užívání cizí věci.

„Pachatel svým jednáním poškodil zhruba desítku osob, ale zatím nejsme schopni okruh poškozených blíže konkretizovat, protože všichni dosud nebyli vyslechnuti. Vztah obviněného k majiteli auta, které poničil výbuch, je předmětem šetření, ale rozhodně nebyl nijak blízký. Trestnou činnost páchal obviněný na území Přerova, mezi poškozenými však nebyla žádná vazba - jednalo se o případy, které spolu navzájem nesouvisely,“ konstatoval.

K rychlému zadržení pachatele v řádu několika hodin přispělo i to, že pro kriminalisty není žádným nováčkem.

„Policie zajistila dostatečné důkazy, aby konstatovala, že je muž důvodně podezřelý – a proto mu sdělila obvinění. Při ohledání místa činu byla zajištěna spousta stop,“ řekl.Zda k vypátrání pachatele exploze přispěl i kamerový systém v ulicích, kriminalisté neřekli.

„Obecně kamerovým systém pomůže, ale to, že byl muž zadržen krátce po činu, přičítám hlavně tomu, že přerovští policisté odvedli skvělou práci a pátrali po horké stopě, která je dovedla k podezřelé osobě,“ vysvětlil.

Poškozený má obavy

Majitel auta, které poničila exploze, i přes zadržení viníka neskrývá obavy.

„Není to žádná úleva, pořád mám strach. Už čtyři dny kvůli tomu nespím. Firmu jsem vybudoval z nuly a i s manželkou jsme z toho špatní - když teď dostane pět let, tak po dvou letech půjde domů. A pak se vrátí a vyhodí nám celý barák do luftu? Takový člověk nepatří do slušné společnosti,“ soudí Jaroslav Janků.

„Nikdy jsme s nikým neměli žádné spory, mně nemá kdo co závidět. Práci? To, že jsem tu od nevidím do nevidím?,“ pokrčil rameny.

Ani jeho manželku zadržení pachatele příliš neuklidnilo.

„Sedím u televize a slyším ránu. Vyběhla jsem na ulici a vůbec jsem si nespojila, že by to mohlo být naše auto. Doma jsme byly jen s dcerou. Vůbec jsem nechápala, proč. Nechápu to ani teď a pořád jsem v šoku. Něco takového znám jen z akčních filmů a nevěřila bych, že se to může stát i mně,“ svěřila se svými pocity Markéta Janků.