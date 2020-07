Krátké video pořídil svědek události. Před několika dny bylo krátce publikováno na sociální síti Facebook. Muž Deníku video poskytl.

Na záběrech je vidět těžké nákladní auto, které přijíždí po stezce od Leštiny a brzdí před křížením s odbočkou k čistírně odpadních vod.

Stezka pro pěší a cyklisty vede podél silnice druhé třídy. Ta prochází rekonstrukcí. Podle svědka se celá událost stala posledního června kolem půl páté večer.

„Ten den dělníci pokládali nový koberec na úrovni Separexu a lahůdkárny Via Delicia,“ upřesnil muž, kterého událost rozhořčila.

Kvůli některým negativním ohlasům si přál zůstat v anonymitě. Deník však jeho identitu zná.

Policie: Řešíme jako přestupek

Daný úsek stezky patří obci Leština.

„O této záležitosti víme a řešíme ji. Pokud nebude dořešena, nemá smysl ji více komentovat,“ poznamenal starosta Leštiny Pavel Hojgr.

Pod videem se na sociálních sítích objevila řada komentářů a spekulací.

Případem se zabývá policie. Oznámení o pohybu nákladního vozidla na cyklostezce policisté ze zábřežského obvodního oddělení přijali v pondělí 20. července.

„V současné době případ dokumentují jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Po řádném zadokumentování bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vanková.

Auto i na chodníku

Cyklostezka vede i podél jiné aktuálně rekonstruované cesty. Jedná se o silnici první třídy mezi Mohelnicí a Libivou.

Starosta Mohelnice Pavel Kuba neví, že by se obdobný případ u Libivé stal. Řidiči by si podle jeho slov příliš nepomohli, protože uzavírku nebylo po stezce možné objet.

„Pokud by ale uzavřený úsek objet mohli, tak by to udělali. Třeba v Mohelnici na ulici Spartakiádní vjelo auto na chodník a jelo po něm. Bylo to při částečné uzavírce a řidič měl jen chvíli počkat, než odjede auto nebo dobagruje bagr. Řidič dnes bohužel nedodržují vůbec nic,“ poznamenal.