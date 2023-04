Agresivní opilý muž zaměstnal v neděli před pátou hodinou ráno olomoucké policisty, kteří vyjížděli k potyčce před jeden z místních hotelů.

Jednoho policistu tam měl dvaadvacetiletý mladík kopnout do ruky, druhého kousnout do bicepsu pravé ruky. Později se zjistilo, že má také pozitivní test na kokain.

Policisté na místo vyjížděli na základě telefonického oznámení na linku 158 a v době, kdy k hotelu dorazili, už k potyčce mezi dvěma muži nedocházalo. V bezprostředním okolí se pohyboval muž, který kopal do barelů před kavárnou a pak vešel dovnitř.

Policisté jej následovali a vyzvali k prokázání totožnosti. Muž však nespolupracoval a tak měl být kvůli zjištění totožnosti předveden na služebnu.

„S tímto záměrem hlídka muže usadila do služebního vozu, ve kterém začal být po chvíli agresivní. Jeho chování nakonec vyvrcholilo tím, že měl jednoho ze zakročujících policistů kopnout do ruky a druhého kousnout do bicepsu pravé ruky,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Policisté pak muže za použití hmatů a chvatů zpacifikovali a převezli na služebnu, aby provedli další úkony.

„Dvaadvacetiletý muž z Novojičínska se podrobil jak odborné dechové zkoušce, při které nadýchal přes dvě promile, tak orientačnímu testu na drogy, který u něj vyšel s pozitivním výsledkem na kokain. Dalších několik hodin pak strávil na protialkoholní záchytné stanici,“ dodala policejní mluvčí.

Po vystřízlivění byl mladík obviněn ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, je stíhán na svobodě.

Policisté také zjistili, že obviněný měl před olomouckým hotelem fyzicky napadnout o rok mladšího muže. Proto je podezřelý také z přestupku proti občanskému soužití.