Protože žaludek dokáže pojmout více kalorií, než kolik jich dokážeme vydat, vedou nás jeho signály občas k přejídání. Jíst jsme schopni vlastně kdykoli, a to i nad úroveň sytosti.

Zajímavosti o hubnutí. | Foto: Deník, Shutterstock

Potvrdila to i nedávná studie, jejíž účastníci byli v jednom případě vyzváni, aby si dali k obědu pizzu a jedli, dokud se nebudou cítit sytí, v druhém, aby jí snědli, co nejvíce můžou - ukázalo se, že k pocitu sytosti potřebovali v průměru 1580 kcal, avšak při výzvě: "Snězte, co můžete" byli schopni spořádat dvakrát tolik.