Kopřiva dvoudomá

Kopřiva má pro lidský organismus zcela neobyčejné účinky. Obsahuje chlorofyl, minerály jako hořčík, karotenoidy, flavonoidy, histamin, serotonin, ale také vitamíny B2 a C. Seznam jejích účinků na tělo by byl skutečně dlouhý. Je ideální pro jarní detoxikaci, protože umí zrychlit metabolismus a vhodná je také pro ty, co trpí chudokrevností. Ale její léčebné účinky jsou ceněné především při snižování hladiny krevního cukru v těle. A pro tuto bylinku navíc nemusíte chodit nijak daleko. Roste totiž prakticky všude.

Obtěžují vás kopřivy? Využijte je v kuchyni

Odvar z listů nebo kořene připravíte jednoduše. Stačí zalít sušené nebo čerstvé listy a za 15 minut je hotovo. Výluh popíjejte denně, nejlépe ráno před jídlem a poté ještě dvakrát během dne, maximálně však po dobu 14 dnů. Zbývající mladé listy můžete použít do tradiční velikonoční nádivky nebo z nich připravit špenát.

Z pampelišky kořen

Další skvělou jarní léčivkou je smetánka lékařská neboli pampeliška. Jejíž žluté květy opravdu nelze přehlédnout. V případě cukrovky se zaměřte na její kořen. Jeho sběr je však omezený pouze na jaro a podzim, nicméně se dá poměrně snadno koupit v bylinkářství.

Na odvar vám stačí pouze 2 až 3 lžičky sušeného kořene, které necháte dvanáct hodin louhovat ve studené vodě. Pak vše lehce ohřejte a popíjejte nalačno. Pozor, není vhodné pro nemocné, které trápí žlučové kameny, žlučovod nebo žaludeční vředy.

Bezinkový čaj

Čerstvé listy černého bezu pozitivně působí na krevní oběh a zejména snižují hladinu cukru v krvi. Cukrovkáři by si měli čaj z tohoto keře zařadit alespoň dvakrát denně do svého pitného režimu. Mladé listy sbírejte od dubna do září, ale stejně tak si je můžete nasušit na pozdější období. Keř si vybírejte takový, který je mimo silnici.

Sezona černého bezu je tu. Možnosti jeho využití jsou takřka nekonečné

Jetel chroupejte jen tak

Poslední bylinou, která podporuje snižování cukru v krvi, je jetel červený, respektive jeho květy. Ty si můžete dopřát čerstvé jen tak. A nemusíte se toho bát. Květy mají nasládlou chuť. Stejně tak si jich můžete nasbírat do zásoby, usušit a připravit si z nich lahodný čaj. Jetel kvete v období od května do září a sběr je možný po celé toto období.