Cíle výkonnostních sportovců a tvrdě pracujících lidí jsou samozřejmě trochu jiné. „Sportovci musejí správně jíst především proto, aby po náročném tréninku dostatečně regenerovali a mohla se jim zvyšovat jak výkonnost v daném sportu, tak i množství svalové hmoty, pokud je to žádoucí. Naopak těžce pracující lidé by měli dbát na kvalitní stravu, aby si udrželi svalovou hmotu, nehoršil se jim zdravotní stav a měli na práci dostatek energie,“ říká nutriční terapeutka Veronika Kuncířová ze společnosti FitBee, která pro nás připravila vzorový jídelníček na jeden den. A také několik rad, na co si u jednotlivých jídel dne dávat pozor.