Na operaci musel čekat až do dospělosti. Ve dvaceti zvažoval, jaký zákrok podstoupit. Nechtěl si nechat chlopeň vyměnit za kovovou, neboť by musel brát silné léky na ředění krve, které by mu znemožňovaly sportovat v míře, na jakou byl zvyklý. „V mezičase jsem dělal kickbox,“ řekl.