Užitečný chce být kupříkladu v pomoci pacientům, kteří jsou hospitalizováni po operacích a trápí je nehojení ran. „Během covidu jsem patnáct měsíců pracoval jako sanitář v jedné Léčebně dlouhodobě nemocných a viděl starší lidi, kteří interní onemocnění zvládli, ale nehojila se jim rána přes půl zad. To chci změnit. Léčit nejen diagnózu, ale celého člověka,“ dodal.

Lázně se chystají na sezonu. V Poděbradech i dalších městech nabídnou novinky

Finsterle není jediným studentem medicíny, který plánuje zůstat v Česku. Z výsledků aktuálního mezinárodního průzkumu „Barometr mezi mediky“ vyplývá, že v tuzemsku chce pracovat 88 procent českých mediků. Pro srovnání: v roce 2019 to bylo 82 procent.

Vzestupný trend je i na sousedním Slovensku – zájem o práci doma má 78 procent slovenských mediků, přičemž před třemi lety jich bylo o procento méně.

Nedostatek lékařů přetrvává

Podle mluvčího České lékařské komory Michala Sojky zatím není zřejmé, zda je to výkyv, nebo pozitivní trend. „Každopádně je to stále málo. Lékaři v České republice nadále chybí,“ řekl Deníku. ČLK počet chybějících lékařů odhaduje na dva až tři tisíce. Každoročně z Česka odchází asi dvě stě lékařů, nejčastěji do Německa.

K tomu, aby tu mladí lékaři zůstávali, je podle Sojky třeba motivovat je dobrými pracovními podmínkami. „Řešením nejsou ostnaté dráty na hranicích, kdy byly umístěnky. Nebo to, aby lékaři, pokud odejdou do zahraničí, vraceli školné za studium. Je to otázka výhodnosti, nebo nevýhodnosti,“ řekl. Nejčastějším důvodem odchodu jsou totiž lepší platové a životní podmínky.

Snídaně jako v hotelu. Nemocnice mění nabídku stravování

Z průzkumu též vyplývá, že v Česku chce zůstat pracovat i 61 procent cizinců, kteří zde studují, přičemž před třemi roky to bylo o 11 procent méně. Jedním z nich je šestadvacetiletý student pátého ročníku všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně Oliver Ballesteros pocházející ze Slovenska.

Chce dělat internu a následně pracovat na kardiologii. „Jsem sportovec a vždycky mě lákalo poznat, jak funguje srdce, a zároveň být v kontaktu s lidmi. Tím se mi spojí obě věci dohromady,“ řekl Deníku.

Rozmýšlí, zda na pár let pojede na zkušenou někam mimo Česko a Slovensko, aby nabral zkušenosti a poznal, jak systém funguje jinde. „Potom se chci ale určitě vrátit do České republiky,“ uvedl. Z výsledků průzkumu, kdy tu chce zůstat pracovat víc a víc mediků, má radost. „Je to i tím, že podmínky pro lékaře se tu zlepšují. Ať už co se týká platu či pracovní doby,“ dodal.

Zájem o práci ve fakultních nemocnicích:

- 48 % českých mediků

- 63 % slovenských mediků



Zájem o práci v krajských/městských nemocnicích:

- 47 % českých mediků

- 26 % slovenských mediků



Z výsledků průzkumu organizace HealthCare Institute, který proběhl na podzim 2021. Zapojilo se do něj 1035 respondentů z českých a 754 respondentů ze slovenských lékařských fakult. Osloveni byli studenti čtvrtých, pátých a šestých ročníků osmi lékařských fakult v ČR a čtyř lékařských fakult na Slovensku.