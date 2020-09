Pozor na zákeřné kožní nádory. Nechte se včas vyšetřit

Lékaři varují, že strach z nákazy covidem-19 může vést k vážným zdravotním komplikacím. Týká se to například kožních nádorů. Proto se dermatologové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přes veškeré komplikace rozhodli uspořádat odložený 14. ročník Stanu proti melanomu. Minulý týden proběhl v Praze, v pondělí se otevře obyvatelům Brna a v úterý Ostravy. V hlavním městě přišlo na Václavské náměstí do provizorních ambulancí 2011 lidí v průměrném věku 52 let.

Vyšetření na kožní nádor (melanom) | Foto: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady