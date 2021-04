Zákeřný covid našel přemožitele: Z těla ho může vypudit obyčejné nachlazení

ČTK ČTK





Virus, který způsobuje obyčejné nachlazení, může z lidského těla vypudit koronavirus, zjistili vědci. Některé viry jsou známé tím, že soutěží, aby to byly právě ony, kdo zavleče do organismu infekci. Vědci z univerzity v Glasgow zjistili, že rhinovirus způsobující nachlazení je v tomto ohledu silnější než koronavirus, píše BBC News. Přínosy mohou sice být krátkodobé, ale rhinovirus je tak rozšířený, že by podle vědců stejně mohl pomoci při zpomalení covidu.

Podle nových zjištění vědců dokáže obyčejné nachlazení z těla vyhnat zákeřný koronavirus. | Foto: Shutterstock