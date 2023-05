Se zvyšujícícími se cenami stále více zahradníků pěstuje, nebo chce začít pěstovat brambory doma na svých zahradách či balkonech. Bez lilku brambor neboli brambory hlíznaté si dnes zkrátka neumíme představit naši kuchyni. Ne vždy jsou ale s úrodou brambor spokojeni. Vyzkoušejte letos některou ze zajímavých metod a porovnejte svůj výnos.

Brambory vysazujeme kdykoliv od března do května | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Brambory vysazujeme kdykoliv od března do května. Předem je dobré si ujasnit, jestli chcete pěstovat brambory pro přímou spotřebu nebo pro uskladnění na zimu. Rané brambory mívají vegetační dobu kolem 90 dní, polorané kolem 100 až 130 dní a pozdní více než 130 dní. Pro velkou úrodu je potřeba dobře pečovat o půdu, nevyživovat jen rostliny, ale chovat půdní mikroorganismy. Ze zdravé a živé půdy zelenina poroste mnohem lépe,“ říká Kateřina Špačková, permakulturní lektorka.

Předklíčení brambor, záruka většího výnosu:

Zdroj: Youtube

Nestojí výsledek za vynaložené úsilí a čas? Pokud se vám neosvědčil tradiční způsob, vyzkoušejte jiný, je jich totiž celá řada. Seznamte se s osvědčenými metodami výsadby a vyberte si tu pravou pro sebe a svou zahradu.

1. Brambory pod lopatou

Tradiční způsob sázení brambor zná úplně každý. Je jednoduchý a nenáročný a zůstává základní metodou pro velkou většinu zahrádkářů. Každých 30 centimetrů se na oraném poli vytvoří lopatou otvory o hloubce 5 až 10 centimetrů a do nich se položí hlízy brambor.

Nejprve je žádoucí je zahřát na slunci po dobu zhruba dvou týdnů, aby se vytvořily klíčky. Dále se do díry přidá kompost či humus a zasype se zeminou. Rozteč řádků se ponechává zhruba na 70 centimetrů. Po dokončení výsadby se místo vyrovná hráběmi, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti.

„Když začnou hlízy růst, musíte je přihrnovat. To znamená, že buď použijete motyku, nebo nějakou mechanizaci. Hlína se hrne nahoru, aby hlízy zůstaly schované. Čím budou mít nad sebou více hlíny, tím více budete mít brambor,“ popisuje péči Jitka Nováková ze spolku Permakultura.

+ Metoda je vhodná pro absolutně všechny oblasti a nevyžaduje složité vybavení.

- Hlízy v malých hloubkách jsou velmi závislé na počasí, v deštivém létě mohou hnít.

2. Brambory pod slámou

Zjednodušenou metodou sázení brambor pro zahrádkáře, kteří nemají absolutně žádný čas navíc, je pěstování brambor na slámě.

Hlízy se jednoduše položí na volný navlhčený povrch ve vzdálenosti 30 až 40 centimetrů od sebe. Když na podzim na záhonu obrátíte slámu, získáte na jaře shnilou travní hmotu, jež je vynikajícím hnojivem.

Rozložené hlízy lehce posypeme zeminou nebo ihned přikryjeme 20 až 25 centimetrovou vrstvou slámy.

Jak zasadit brambory do slámy:

Zdroj: Youtube

„Pěstováním ve slámě nebo seně nemusíte k bramborám přihrnovat hlínu, navíc mulč ze slámy nebo sena zadrží v půdě mnohem více vody, takže se tento způsob hodí i tam, kde je sucho. Slámu je dobré prokládat posekanou trávou, čímž se vyváží poměr uhlíku a dusíku a nastartuje se kompostovací proces,“ říká Špačková.

+ Není třeba kopat a často zalévat, není zde téměř žádný plevel a potřeba plení.

- Hrozí napadení polními hlodavci a slimáky, kteří se pod slámou množí.

3. Brambory pod textilií

Netkaná textilie je volbou těch milovníků lilku brambor, kteří chtějí urychlit svou sklizeň. Černý povrch totiž absorbuje sluneční teplo a textilie zároveň plní funkci mulče, proto se pod ní netvoří plevel.

„Udělají se klasicky hrůbky a na ně se položí textilie. Když už nehrozí mrazíky, je potřeba ji ale dát opět pryč. Brambory by se pod ní totiž mohly uvařit. Většinou textilii využijete maximálně do konce května. V posledních letech je takové počasí, že je zima a najednou 30 stupňové teploty. Nechat na bramborech textilii, by znamenalo konec úrody,“ uvádí Jitka Nováková.

+ Pod textilí se země rychleji zahřeje a fáze vývoje rostlin se zrychlí, takže můžete sklízet velmi brzy.

- Brambory mohou hnít. Metoda je vhodná výhradně pro rané odrůdy.

4. Brambory v pytlích

Tento způsob pěstování brambor milují balkónoví zahradníci. Nejenže nezaberou příliš místa, ale v případě potřeby lze pytle se sazenicemi jednoduše přeskupit na jiné místo.

Vhodné pytle jsou vyrobené z husté, ale prodyšné tkaniny. Okraje se odkloní a naplní úrodnou, mírně navlhčenou půdou. Do vrstvy asi 20 centimetrů půdy se umístí několik naklíčených brambor a přikryjí se stejnou vrstvou. Pytel uložte na slunné místo a podle potřeby zalévejte. Když budou hlízy růst, okraje sáčku vypněte a přidávejte zeminu.

„Rozhodně to musí být neprůhledný pytel, protože jinak by brambory osvítilo sluníčko. Musí mít také díry na odtok vody. Máte-li totiž pytel na balkóně a bude-li hodně pršet, pak by brambory stály ve vodě a to rozhodně není dobré,“ doporučuje Jitka Nováková.

+ Hlízy nejsou napadány škůdci a při správné péči nehnijí.

- Je nutné neustále sledovat vlhkost půdy.

5. Brambory v jámě

Při této metodě je pro každou vysazenou hlízu vykopaná samostatná jáma asi 50 centimetrů hluboká o průměru zhruba 70 centimetrů. Na dno nasypte navlhčenou úrodnou půdu a vysaďte vyklíčené hlízy. Jakmile brambory porostou, doplňujte pravidelně hlínu.

Při aktivním růstu jámu zaplňte zeminou a nasypejte přes ni až půl metru vysokou hromadu půdy, aby rostoucí hlízy měly více prostoru.

+ V důsledku tvorby dalších výhonků se výnos brambor znatelně zvyšuje.

- Hodně práce je s přípravou sázecích jam.

6. Brambory v kopcích

Na hnojeném a rytém místě označíte kruhy o průměru 1,5 až 2 metry, poté po obvodu rozložíte hlízy brambor ve vzdálenosti 20 až 25 centimetrů od sebe a lehce zasypete zeminou. Jakmile se objeví výhonky, opět přisypáváte zeminu, čímž se vytvoří kruhové valy vysoké asi 40 centimetrů. Na jejich vrcholu vytvořte malé trychtýřovité prohlubně pro odvádění vody dovnitř bramborových kopců.

„Tento způsob sázení je vhodný pro ty zahradníky, kteří nemají dlouhý pozemek a nemohou si dovolit udělat klasický dlouhý řádek. Pozor musíte dávat hlavně na sesuvy půdy a musíte hlídat, aby brambory nekoukaly ven,“ říká Jitka Nováková.

+ V kopcích je příznivé prostředí, proto můžete očekávat výrazné zvýšení výnosu.

- Nedbalost při tvorbě a údržbě kopců.

7. Brambory v nádobách

Pro pěstování brambor se dobře hodí velké květináče všeho druhu. Podél dna by měly být široké alespoň 35 centimetrů a dostatečně hluboké. Čím větší, tím lepší.

Pěstování brambor v nádobách:

Zdroj: Youtube

Brambory sázíme obvykle 25 centimetrů od sebe. V květináči s průměrem dna 90 centimetrů bude dostatek místa pro tři rostliny. Čím hlubší květináč, tím lépe, minimem je alespoň 30 centimetrů.

„Je to podobné jako v pytlích. Nádoba musí mít odtok a dostatečnou výšku. V malých květináčích zkrátka mnoho nevypěstujete. Doporučovala bych alespoň velikost kýblu čili 10, nebo 15 litrů,“ upřesňuje vhodné podmínky Jitka Nováková.

+ Nádoby můžete používat několik let, není potřeba vrstvení hlíny.

- V malé nádobě budete mít malou úrodu.