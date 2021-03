Případ se ve středu v noci rozšířil po sociálních sítích, kde výrazně začal poutal pozornost veřejnosti a rozproudil vášnivou diskuzi o přiměřenosti zásahu.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) vyhodnotil zákrok strážníků jako nepřiměřený dané situaci a lidsky necitlivý a podal podnět k prošetření události Policií ČR.

Video zásahu šířící se sociálními sítěmi. Načtení někdy může trvat několik vteřin





Strážníci jsou dočasně mimo službu

„Z trestně právního hlediska posoudí věc Policie ČR, ke které jsem dnešním dnem podal podnět k prošetření události. Z pracovně právního hlediska budeme věc řešit my, a to po důkladném vyhodnocení situace. V tuto chvíli jsou oba strážníci postaveni mimo službu. Jejich zákrok, zejména pro přítomnost malého dítěte považuji za lidsky necitlivý,“ sdělil Stanislav Blaha a omluvil se všem, koho se zákrok strážníků jakkoliv dotkl s tím, že tento incident pošramotil důvěru lidí v městskou policii.

S omluvou přispěchal také velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík, jenž se ztotožnil s vyjádřením starosty.

„Strážníci nepřesně vyhodnotili společenskou nebezpečnost přestupku a podezřelého muže v žádném případě nemuseli svést na zem před zraky jeho dítěte,“ řekl Vlastimil Pauřík.

Dvojice zasahujících strážníků podle něj pracuje u Městské policie v Uherském Hradišti dva a čtyři roky.

„Tak jako jejich všichni ostatní kolegové, byli i oni připravováni na situace, ke kterým může dojít. Nás nesmírně mrzí že k takové situaci došlo, že to dopadlo jak to dopadlo. Jedná se po dlouhé době o ojedinělý případ, který se tady stal a já bych chtěl apelovat na to, že nejsme městem, kde by se nectil zákon,“ doplnil Vlastimil Pauřík.

Nařízení platí pro všechny

Starosta zároveň upozornil, že v současné době stále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se mimo jiné také na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, nebo zdravotnická obličejová maska.

„Všichni jsou povinni toto nařízení dodržovat a v tomto směru postupovala hlídka správně, když muže o této povinnosti poučila. Z pohledu oprávněnosti zákroku k pochybení strážníků městské policie nedošlo,“ doplnil Stanislav Blaha.

Žaloba nebo změna pravidel?

Pokud by se prokázalo osobní selhání strážníků, nechal se slyšet hradišťský zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště), že je připraven podat na ně i trestní oznámení.

Pakliže postupovali podle pravidel, chce udělat vše proto, aby se tato pravidla změnila.

„Přiznám se, že pro mne jako otce malých dětí, jsou zveřejněné záběry noční můrou. Proto se nehodlám s takovými postupy smířit,“ poznamenal Michal Dvouletý.

Nechce však obhajovat nedodržování vládních nařízení, byť si o nich myslí své.

„Je nemyslitelné, aby kdokoliv skončil kvůli nenasazenému respirátoru s obličejem na zemi, byl přiškrcován zasahujícím městským strážníkem a to vše před zraky tříletého syna,“ dodal Michal Dvouletý.

Hlídka muže upozornila na přestupek

Ke konfliktu došlo ve chvíli, kdy dvoučlenná hlídka strážníků Městské policie Uherské Hradiště konala kontrolu v Havlíčkově ulici.

Při ní zaregistrovala porušování mimořádného opatření, jímž se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Přestupku se měl dopustit muž ročníku 1980, vedoucí dítě.

„Ten byl strážníky zastaven a upozorněn na platnost povinnosti, mít ve městě zakryté dýchací cesty respirátorem nebo rouškou. Na to dotyčný uvedl, že on zakrytá ústa mít nemusí a nezakryje si je,“ uvedl mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Poté následoval strážníkův dotaz, z jakého důvodu nemusí mít zakryté dýchací cesty.

Odmítl mít zakrytá ústa a nespolupracoval

„Muž odpověděl, že si ústa nezakryje, protože je venku a chce dýchat čerstvý vzduch. Opakovaně pak odmítl prokázat svou totožnost. Následně vzal své dítě do náruče a pokoušel se z místa odejít. Strážník mu proto zatarasil cestu. Podezřelý držel dítě levou rukou v náručí a pravou strážníka odstrkával,“ popsal situaci Jan Pášma.

Pak strážníci muže varovali, že pokud neuposlechne výzvy k zanechání protiprávního jednání, použijí proti němu donucovacích prostředků a předvedou ho k prokázání totožnosti na místní obvodní oddělené Policie ČR.

Na to ale čtyřicátník nereagoval a z místa začal odcházet. Vzápětí, za použití hmatů a chvatů, strážníci dotyčného na zemi zpacifikovali a pak odvedli do nedaleké budovy městské policie.

Dítě samo nezůstalo

Stanislav Blaha posléze odmítl množící se spekulace o tom, že po odvedení muže strážníky zůstalo dítě bezprizorně na místě potyčky.

„Bylo tam pod dohledem druhé hlídky městské policie, která na místo dorazila a během několika minut dítě odvedla na služebnu městské policie za otcem,“ řekl starosta.