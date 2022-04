Jedna z největších událostí sezony pro všechny zahrádkáře se tradičně koná pod širým nebem a to od středy 27. dubna do neděle 1. května.

K prohlédnutí i nákupu jsou ve Věžkách nejrůznější druhy jak květin či stromků a také bohatý výběr nářadí a náčiní. Nechybí ani potřeby do domácnosti, keramické a dřevěné výrobky či pestrá nabídka pečiva, sýrů, klobásek a dalších dobrot od českých i zahraničních prodejců.

O výstavu byl zájem už od jejího začátku. Od ranních hodin totiž do Věžek přijížděli první návštěvníci.

„Letos jsme schválně přijeli hned první den, než to tady bude plné lidí. Spíše se jen tak díváme, co prodejci nabízí. Je nám ale jasné, že s prázdnou neodejedeme,“ smál se asi padesátiletý pan Petr, který na výstavu jezdí každoročně s manželkou.

„Přijela jsem koupit nějaké cibulky a taky jahody do zahrádky. Mám už tady vytipované nějaké prodejce, tak doufám, že mi od loňska moc nepodražili,“ usmívala se důchodkyně Věra.

Kromě bohaté nabídky nechybí ani letos doprovodný program - výstava řezaných květin a expozice s dřevěnými výrobky, kterou připravila Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Příjemnou atmosféru pak také tradičně dotváří hudební doprovod.

Výstava pokračuje až do 1. května a to denně od 9 do 16 hodin. Základní vstupné je 90 korun, za stání na nedalekém parkovišti pak zaplatí návštěvníci akce 30 korun.