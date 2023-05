Hospodští v Olomouckém kraji neměli v minulých letech na růžích ustláno. Nejprve byli nuceni zavřít kvůli covidu, později je srazily na kolena ceny energií. Zvýšení DPH z točeného piva ze současných 10 na 21 procent, které navrhuje vláda, může být pro podniky příslovečnou poslední kapkou. Změnu kritizují nejen hospodští, ale i Český svaz pivovarů a sladoven. Jasný názor mají i samotní pivaři.

Reakce štamgastů na zdražení piva | Video: Zdeněk Vysloužil

„U provozoven, které jsou významně závislé na prodeji čepovaného piva, bude dopad na ekonomiku výrazný - dojde totiž k navýšení ceny nápoje o deset procent. Pokud dnes pivo stojí 36 až 40 korun, tak po změně jeho cena poskočí o čtyři až pět korun nahoru,“ konstatoval Tomáš Konečný, obchodní ředitel společnosti Pivovary CZ Group, pod niž spadají značky Zubr, Litovel a Holba.

Ne každý zákazník bude podle něj ochoten zaplatit za čepované pivo ve své oblíbené hospůdce. „Bohužel bude dál pokračovat úbytek konzumentů v restauracích. Tím se znovu sníží význam tradiční provozovny jako kulturního a společenského místa a posílí se prodejní kanál v maloobchodu - řetězce a maloobchodní sítě. Část konzumace se pravděpodobně přesune do domácností,“ odhaduje.

Stanovisko největší pivovarnické skupiny na střední Moravě je podle něj shodné s vyjádřením Českého svazu pivovarů a sladoven. „To znamená, že s tím nesouhlasíme. Obáváme se, že dopad bude významný a poškodí to náš tradiční trh,“ uvedl Konečný. Štamgasti se mohou opět přesunout z hospod do garáží, stejně jako za covidu.

Pivaři přejdou na lahváče

„Dá se předpokládat, že bude pokračovat trend snižování podílu prodaného čepovaného piva v sudech a cisternách - tankového piva. Část spotřeby se přesune do lahví a plechovek. Bude to mít tedy dopad i na tržby pivovaru, protože cena lahvového piva je obecně nižší než piva čepovaného - sekundární dopad na pivovary tedy nastane,“ podotkl.

Některé provozovny, zejména na vesnicích, které už teď bojují o přežití, na tento krok chystané legislativy doplatí. „Provozovatelé budou mít tendenci tento obor a oblast podnikání opustit,“ myslí si.

Všichni na jedné lodi

Pro hospodské je navýšení DPH z točeného piva špatnou zprávou. „Říká se, že vláda, která zdraží pivo, tak padne. Beru to tak, že jakýkoliv zásah do potravin, a pivo k nim patří, je negativním krokem. Už tak je dnes návštěvnost slabší kvůli ekonomické situaci, protože lidé šetří a raději si koupí lahvové pivo v akci a vypijí ho doma. Pokud vláda zdraží pivo, bude to ještě horší. Všichni už teď jedou na doraz, pořád sanujeme propad z covidu, bojujeme s energiemi. Tohle bude další zářez a nevím, kolik je toho schopen gastrotrh vydržet,“ soudí František Karger, provozovatel restaurace a hotelu Na Jižní v Přerově.

Stejně to vidí i provozní hotelu ve Šternberku Alena Benadiková. „Všechny restaurace jsou na stejné lodi. Sotva jsme se oklepali z covidu a vyúčtování energií, teď přijde tato změna. Přes léto pojedou zahrádky a přijedou turisté, tak to snad zvládneme. Bojím se ale toho, co nás čeká v zimě,“ zhodnotila.

Odlivu zákazníků se obává i spolumajitel vyhlášené přerovské restaurace a pivnice U Labutě Ladislav Šimek. „Ti, co budou mít peníze, zajdou si na točené pivo, ale ti, kterým v peněženkách nezůstane, si dají pivo doma. Hospody budou bojovat o přežití - každý rok se zvyšují náklady na mzdy, zálohy na energie vyletěly. Je otázka, co všechno jsou ještě hostinští schopni unést,“ řekl.

Krok vlády kritizují i štamgasti. „Rozhodnutí vnímám jako její další kolosální přehmat. Zdražení piva není jen ekonomická věc, ale i rána do vlastních lidí. Zdražení se promítne negativně pro pivaře, obsluhu i hospodské. Místo šesti si dám čtyři a budu skromnější i na spropitném,“ řekl Matěj Marek z Prostějovska.

Poslední hřebíček do rakve

Že dochází ke změně návyků spotřebitelů, potvrdila Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. „Zatímco ještě v roce 2009 se téměř polovina piva konzumovala v hospodách a restauracích, v loňském roce to bylo jen 31 procent, což je společně s covidovými roky nejnižší úroveň za poslední desítky let,“ konstatovala. Ani loňský rok nepřinesl výrazné oživení pivovarského trhu.

Čísla před covidem byla vyšší

„Celkový výstav piva sice v roce 2022 v Česku vzrostl meziročně o 945 tisíc hektolitrů na 20,5 milionu hektolitrů, i tak ale zůstává výrazně pod úrovní roku 2019,“ uvedla. Na domácí trh směřovalo celkem 15,6 milionu hektolitrů, což je o milion hektolitrů méně než v roce 2019, tedy posledním roce před pandemií. Na vině jsou rostoucí ceny, ekonomická nejistota, a pak také měnící se návyky spotřebitelů.

„Hospody a restaurace jsou zejména v menších městech a na vesnicích často hlavním nebo dokonce jediným místem pro setkávání lidí. Rostoucí ceny a ekonomická nejistota však drží lidi více doma, což má nepříznivý dopad na sektor gastronomie,“ popsala. Zvýšení DPH na čepované pivo by mohlo podle ní pro řadu vesnických hospod znamenat poslední hřebíček do rakve.