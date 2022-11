Pro dramaturga festivalu Ondřeje Bezra byla nejlepší kapelou francouzská Muddy Gurdy. Mezi trojicí muzikantů je i hráč na niněru, starý strunný nástroj.

„Myslím, že je to jediná kapela na světě, která hraje blues na niněru, což není jen rarita, ale velmi funkční záležitost. Dává to jejich aranžmá hloubku, až takovou pohanskou temnotu. Mám rád přesahy, netradiční pohled na bluesovou muziku. Snažím se vždycky do programu zařazovat kapely, které striktní blues přesahují, někdy i narušují. Blues nepovažuji za muzeální exponát, je to živá hudba, s níž se dá dělat spousta věcí,“ poznamenal Ondřej Bezr.

Příjemným překvapením pro něj byla kapela Blue Shadows, která vystoupila na sobotní Poctě Janu Spálenému. „Věděl jsem, že to dopadne dobře, protože Blues Shadows je absolutní špička, jsou to nejlepší muzikanti v této zemi. A u generálky a následného koncertu jsem si říkal, že to dopadlo ještě mnohem lépe, než jsem si vysnil,“ doplnil Ondřej Bezr.

Festival Blues Alive je třídenním hudebním maratonem. Za čtvrt století se vypracoval do pozice nejuznávanější přehlídky svého žánru ve střední Evropě. Vystupují na něm žijící legendy i čerstvé objevy z celého světa.

Festival je držitelem řady ocenění včetně Keeping The Blues Alive Award udělované americkou nadací The Blues Foundation v Memphisu. Mnoho měsíců dopředu bývá beznadějně vyprodán.