"Koncem června skončila sbírka, měli jsme k dispozici peníze, ale nebyli najednou řemeslníci. Firma, se kterou jsme byli původně od února domluveni, nám v září oznámila, že to do konce roku nestihne," krčila bezmocně rameny Žaneta Hepnarová, která se o zcela nepohyblivého manžela stará už čtyři a půl roku.

Řemeslníci nechtěli pracovat na oficiální faktury.

"Ozvalo se mi několik střechařů, ale protože se jednalo o peníze z veřejné sbírky, musely by být veškeré práce řádně vyfakturovány. O to neměl nikdo zájem. Začala jsem propadat panice, protože peníze musely být proinvestovány do konce roku," líčí potíže Žaneta s tím, že se nakonec vše v dobré obrátilo.

Inzerát na internetu zaujal dobrého člověka.

"V takřka už zoufalství jsme dali inzerát na server Poptávej.cz a ozval se nám střechař z Honětic. Slíbil, že se druhý den přijede podívat a když zjistil, jak se věci mají, okamžitě slíbil, že nám střechu udělá ještě do Vánoc," popsala šťastnou shodu náhod rodačka z Olomouce.

Davidovi s ALS lidé poslali půl milionu. Dojaté manželce pomůže s domem

"Já vůbec o tom, že je trápí ALS nevěděl. Dozvěděl jsem se to až, když jsem se přijel podívat do Dřevnovic na střechu. Jakmile mi paní Žaneta vylíčila jejich situaci, měl jsem okamžitě jasno, že tu zakázku musím vzít," řekl Jiří Ředina, klempíř z Honětic na Kroměřížsku.

"Neuvěříte tomu, ale moje manželka měla manžela se stejnou diagnózou. Starala se o něj jedenáct let, já ji už poznal jako vdovu. Vůbec jsem nevěděl o jak závažnou nemoc se jedná. Ona je Američanka, poznali jsme se, když jsem tam pracoval a přivezl jsem si ji k nám na Moravu," pokračoval Ředina s tím, že v momentu, kdy doma o zakázce řekl, bylo jasné, že ji musí vzít. Dožívající střecha bude nahrazena ještě do letošních Vánoc.

"Většinou už v prosinci kompletně celé střechy neděláme. V tomto případě to ale musíme zvládnout. Do 15. prosince bychom měli být kompletně hotoví," slibuje živnostník z malé obce poblíž Morkovic.

David si šel pro diagnózu smrti, v nemocnici potkal anděla

Nezištnou pomocnou ruku podala rodina i přátelé.

"Musím říci, že jsme museli ještě před samotnou střechařinou dozdít štít a původní střechu rozebrat. Perfektní práci odvedli zedníci z firmy Ščuka z Dobromilic. Přijeli hasiči z Nezamyslic, naběhli a rozebrali část střechy, která se má v budoucnu bourat. Poděkovat musím i rodinným příslušníkům a přátelům z Prostějova, Velkého Týnce a Horky nad Moravou, kteří přijeli na víkend a pomáhali s vařením a úklidem," jmenovala závěrem Žaneta Hepnarová.

Těžce zkoušený manželský pár se tak dočkal pomoci od známých, ale i zcela neznámých lidí. Vánoční svátky už David a Žaneta stráví pod novou střechou.

Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, známá též jako Lou Gehrigova choroba či onemocnění motoneuronu) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horní) a spinálních (dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny. Zdroj: Wikipedia