Místopředseda ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebude v prezidentských volbách volit předsedu hnutí a bývalého premiéra Andreje Babiše. Míní, že to není funkce pro něj. Hlas dá generálovi Petru Pavlovi. Vondrák to řekl v podcastu serveru Seznam Zprávy Ptám se já. Podobně se pak pro tento server vyjádřil i primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Uvedl, že má nejblíže k volbě Petra Pavla.

Hejtman: Není to funkce pro Babiše

„Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat, a ty jsou velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše," uvedl Vondrák.

Zdůraznil ale, že Babišovu kampaň vnímá jako pozitivní. Nechce, aby někdo jeho vyjádření bral jako výzvu, názor by si lidé měli podle něj udělat sami. „Nemyslím si, že všichni členové ANO budou volit Andreje Babiše. Myslím, že jeho úloha je jinde," podotkl.

Před pěti lety volil Jiřího Drahoše, letos svůj hlas dá Pavlovi.

Babiš je nevinen. Jak reagoval Vondrák a další politici Moravskoslezského kraje?

„Připadá mi jako člověk, který se dokáže přesně vyjadřovat, má řekněme temnou část minulosti, o tom není sporu, ale nemůžu také říct, že jsem naprosto čistý člověk. Kdo nežil v té době, neví, jaké to bylo a jaké podmínky byly kladeny. Vnímám to zatím takto," řekl Vondrák. Dodal, že Pavel byl oceněn Moravskoslezským krajem za obranu České republiky.

Primátor: Nenaplňuje mé představy

Primátor Ostravy Tomáš Macura své rozhodnutí nedat hlas předsedovi hnutí ANO Babišovi vysvětlil stručně: „Nenaplňuje moje představy a ideály, které si spojuji s funkcí prezidenta republiky,“ řekl Macura s tím, že vybírat si bude z Babišových soupeřů.

„Zvažuji mezi dvěma kandidáty, definitivně se teprve rozhodnu na základě zbývajících debat a vystoupení. Považuji přitom volbu prezidenta za ryze osobní záležitost, na kterou se nevztahuje žádná stranická disciplína,“ dodal ostravský primátor s tím, že nejpravděpodobněji bude volit Petra Pavla.

Kauza Čapí hnízdo končí, uvedl Babiš. Za slova o politickém procesu se omluvil

Právě Macura byl už před rokem velkým kritikem toho, kam hnutí Andreje Babiše směřuje. Na únorovém stranickém sněmu po prohraných volbách si nebral servítky a zkritizoval populistické označení catch-all-party tedy strany pro všechny.

Rozjitřil staré rány

„Pokud jsme pro někoho objektem volby, jsou to penzisté a městská chudina. Nevím, jestli je to dobré vysvědčení pro hnutí, které chce měnit tuto republiku,“ prohlásil tehdy Macura, podle něhož strana nemůže být pro všechny ani v teoretické, natož praktické rovině.

Andrej Babiš si tehdy nenechal nic líbit. „Pana Macuru známe, pan Macura vždy vystoupí a potom není nic,“ zkritizoval jej. „Tak vytvořte nějakou liberální frakci, pane primátore,“ vyzval loni svého kritika Babiš. Členové jeho hnutí si to zjevně přebrali po svém. Vondrák je přitom od uvedeného sněmu novým místopředsedou hnutí ANO.

Macura kontra Babiš: Tváře hnutí ANO se na volebním sněmu hádaly

Co říkají průzkumy?

Podle posledního průzkumu, který v pondělí zveřejnila agentura Median, by první kolo vyhrál Pavel se ziskem 29,5 procenta hlasů před Babišem, který by získal 26,5 procenta hlasů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová by skončila třetí se ziskem 21 procent. Ve druhém kole by Babiše porazili Pavel i Nerudová se ziskem tří pětin hlasů.