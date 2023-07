„Někteří řeknou, že jde vlastně o skvělý nápad, zajásají, svléknou plavky a skočí do vody. Někteří se podivují a ptají se, zda to myslíme vážně. No a třetí skupinu tvoří lidé, kteří si myslí, že jsme se zbláznili úplně. Koupat se nahá je přitom příjemnější a celkově báječnější, jde i o prožitek napojení se na přírodu. Navíc do vody neunikají žádné chemikálie z pracích prášků, ve kterých se zpravidla perou i plavky,“ shrnula Jana Long, která s provozem přírodní památky vypomáhá.

Většina návštěvníků si podle správkyně Ertlové zvykla na přísnější režim. To potvrdil i Zdeněk Prokeš, který na Mikulovsko roky pravidelně přijíždí z Krušných hor.

„Před pár lety to tady byla jedna velká komerce, bylo to hrozné a lidí mraky. Vítám, jakým způsobem to tady dámy po dohodě se správci z Chráněné krajinné oblasti Pálava vedou. Jezdívám sem každý den brzo ráno na kole z Nového Přerova, kde jsem ubytovaný. Když ještě žila manželka, jezdili jsme sem i s dcerou všichni tři. Přirostlo mi to tady k srdci, jsem tu moc rád. Načerpám tady sluníčko a energii celého místa,“ pochvaloval si muž.

Stejně jako v posledních několika letech není během letní sezony, která startuje v polovině června a trvá do poloviny září, do lomu povolené přinášet plastové lahve, plechovky, jednorázové obaly a opalovací krémy či oleje se syntetickými UV filtry. K vodě pak není dovolený vstup se psy. Zakázáno je zde také kouřit. A vstup je i letos v létě zpoplatněný.

Stále ještě se ve vodě objevují odpadky a na březích nedopalky cigaret.

„Přestože si lidé na regulaci už zvykli, nad naším bezobalovým fungováním se čas od času pozastavují. Pití, které si přinesou ve vlastních nádobách, si u nás přitom mohou zdarma doplnit. Když odloží petku, dostanou plecháček. Stejně tak je v ceně vstupenky i nadále možnost použití ekologických opalovacích krémů. Jsou volně k dispozici. Lidem se snažíme vysvětlovat, že když si sem jídlo a pití přinášeli v jednorázových obalech, během dne jsme měli plnou popelnici odpadků. Takhle ji naplníme až za týden. Zatímco dříve nám svoz prováděla odpadová společnost každý druhý den, nyní je to jednou do měsíce,“ srovnala Ertlová.

Lidé, kteří si přišli zaplavat, vyzdvihují a chválí čistotu vody. V minulosti tomu však tak nebývalo.

„Neekologické opalovací krémy a olejíčky jsou opravdu zlo, které škodí nejen vodě. Mají negativní vliv na reprodukční soustavu ryb. Zanesenou a špinavou vodou trpí i ptáci, kteří se potřebují mít kde napít. Regulace a režim mají výsledky. Loni po koupací letní sezoně bylo vidět až na dno do osmi metrů. A letos byla před začátkem koupací sezony průhlednost pět a půl metru,“ překvapila správkyně lomu.

Čistotě vody přispívají i trojkomorové kompostovatelné ekozáchody. K zasypání exkrementů se zde používá mulčovací kúra, která je důležitá v kompostovacím procesu, a zároveň působí proti zápachu. Přes ni se zároveň i filtruje moč, kterou je možné po zředění v poměru jedna ku čtyřem vylévat ze zachycených barelů přímo do přírody.

„Když je parné dlouhé léto, ze záchodků vynášíme i padesát litrů moči denně. Před regulací zde bylo namísto stovky třeba pět set lidí denně. Řada z nich močila do vody. Ani nechci myslet na to, v čem se tehdy lidé vlastně koupali. V krémech a moči,“ kroutila hlavou Ertlová, která se podobnými toaletami inspirovala v jednom z národních parků ve Finsku.

Zpoplatněný je vstup do lomu od devíti hodin ráno do sedmi hodin do večera. Za celý den zaplatí dospělý sto padesát korun, za hodinu dá pak padesátikorunu. Dítě je za padesát. Stejně tak je za padesát korun i celodenní stání aut. „Lidem doporučujeme návštěvu lomu v denních hodinách. Zároveň je žádáme, aby v noci nechali lom odpočinout a zregenerovat. Přece jen to není hospoda, ale jakási svatyně,“ poznamenala Ertlová.

Na léto si pro návštěvníky připravila ještě jednu novinku. Budou to koncerty pro vodu, které by se měly konat zřejmě každý týden jako projev úcty k vodě a péči o ni. Pilotní koncert se uskuteční tuto sobotu od osmi hodin večer. Na terapeutický vibrafon zde bude hrát Petr Makeš.

Přístupem k regulaci návštěvnosti lomu se inspirovali také na Znojemsku. Koupání v Mašovickém lomu je letos poprvé zpoplatněné.