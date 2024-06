Zahajovacím dnem koupací sezony v přírodním biotopu Laškov byl pátek 21. června. Teplota přesahující třicítku lákala k ochlazení v útulném areálu na rozhraní okresů Prostějov a Olomouc. Navíc byl na koupaliště vstup volný.

Přírodní koupací biotop Laškov, zahájení sezony 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Pro letošní sezonu jsme vylepšili posezení. Jsou zde nové plastové stoly a židle, aby se lidé cítili pohodlněji," pochlubil se na první pohled nejviditelnější novinkou David Kovář, starosta Laškova.

Sportovní vyžití v ceně vstupného

"Zájemci o protažení těla, si mohou u vstupu pronajmout například míč na fotbal, pálky na stolní tenis nebo pro malé děti nafukovací rukávky. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu je pro návštěvníky biotopu zdarma," láká na zajímavé zpestření starosta.

Obecní koupaliště s lidovým vstupným

"Cena za dospělého je 80 korun, děti do 150 centimetrů za polovinu a děti do 3 let mají vstup zdarma. Protože se jedná o přírodní biotop, tak jsme si zatím vždycky na provoz vydělali," prozradil první muž obce.

Voda má příjemnou teplotu. "Snažíme se držet na 28 stupních. Kdyby byla teplejší, neprošla by kontrolou z hygieny," dodal starosta.

Podívejte se jak funguje čištění vody v Laškově:

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Parkovací plochy jsou dostatečné

"Pro návštěvníky máme dvě velká parkoviště. Jedno v bývalém družstvu, druhé u hřbitova. Parkovat se dá i před zámkem, takže si myslím, že s tímhle u nás problém není," říká Kovář a s úsměvem dodává: "Problém je, že každý by nejraději přijel autem až pod slunečník."

Přírodní koupací biotop Laškov se nachází přímo ve středu obce. Vedle příjemně teplé a čisté vody nabízí i nově zrekonstruované víceúčelové hřiště, které lze využít na malý fotbal, házenou tenis či basketbal.

Otevírací doba v červnu je od pondělí do pátku 13-19 hodin. V soboty a neděle 10-19 hodin. V červenci a srpnu bude otevřeno v pondělky od 13-19 hodin, od úterý do neděle v čase od 10-19 hodin.

